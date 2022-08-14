Bodrum’da amatör pilot yetiştirecekler

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde kurulan Bodrum Uçuş Akademisi çatısı altında amatör pilot eğitimleri verilecek. Adaylar 6 hafta teorik, 45 saat pratik eğitimleri içeren süreç sonunda amatör pilot olabilecek. Simülasyon ile verilecek teorik eğitimlerin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki uçakla 45 saat uçuş yapılacak. HAVAK Genel Başkanı Oben Oğultarhan, "Amacımız ülkemizde geri kalmış amatör, sportif ve genel havacılık faaliyetleri çerçevesinde eğitimler vermek ve pilotlar yetiştirmek" dedi.

■ ADEM ÜLKER