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Haberler Muğla Bodrum’da amatör pilot yetiştirecekler

Bodrum’da amatör pilot yetiştirecekler

14.8.2022

Bodrum’da amatör pilot yetiştirecekler

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde kurulan Bodrum Uçuş Akademisi çatısı altında amatör pilot eğitimleri verilecek. Adaylar 6 hafta teorik, 45 saat pratik eğitimleri içeren süreç sonunda amatör pilot olabilecek. Simülasyon ile verilecek teorik eğitimlerin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki uçakla 45 saat uçuş yapılacak. HAVAK Genel Başkanı Oben Oğultarhan, "Amacımız ülkemizde geri kalmış amatör, sportif ve genel havacılık faaliyetleri çerçevesinde eğitimler vermek ve pilotlar yetiştirmek" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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