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Haberler Muğla Bodrum'da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada

Bodrum'da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce yaşanan olayda gece saatlerinde yangın kontrolü içn devriye gezen helikoptere lazer tutuldu. Uçuş güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

14.08.2022, 14:38

Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu.

Bodrum’da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada

Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı. O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum’da yangın söndürme helikopterine lazer tuttular! O anlar kamerada

Bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.

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