Muğla Fethiye’de panik anları! Havada çarpıştılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalkış sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 4 kişi yaralandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.
Aynı anda kalkış yapan pilotlar yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcusu yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Muğla'dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler