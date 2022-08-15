  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla Fethiye'de panik anları! Havada çarpıştılar

Muğla Fethiye'de panik anları! Havada çarpıştılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı anda kalkış yapan iki yamaç paraşütü 5 metre yükseklikte çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

AA

15.08.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 16:00

Muğla Fethiye’de panik anları! Havada çarpıştılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalkış sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 4 kişi yaralandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.

Aynı anda kalkış yapan pilotlar yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcusu yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'dan mest eden görüntü! Eşsiz gün batımına tanıklık ettiler

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA