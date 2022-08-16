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Haberler Muğla Paraşütler havada çarpıştı

Paraşütler havada çarpıştı

16.8.2022

Paraşütler havada çarpıştı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolandı. Pilot ve yolcular yaralandı. Ölüdeniz Mahallesi'nde paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ'ın 1700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı. Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı. Pilotlar ve yolcular beton zemin sert bir düşüş gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT YALÇIN

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