Stratonikeia’ya acele kamulaştırma

DÜNYANIN en büyük mermer antik kenti olmasının yanında gladyatörler kenti olarak da bilinen Yatağan Stratonikeia antik kentinin köy meydanındaki eski yapılara Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılacak. Antik kentin girişinde yer alan Şaban Ağa Camii, Selçuklu Hamamı ve bazı dükkanlarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.

Köy meydanında bulunan eski yapılar tekrar ayağa kaldırılarak unutulmaya yüz tutmuş meslekler antik kentin girişindeki köy meydanında yaşatılacak. Hem kazı yapılan, hem içinde yaşamın devam ettiği, hem de antik kente gelen ziyaretçilerin kazı alanı çevresine çekilecek şerit dışından çalışmaları izleyebileceği bir kent oluşturmak için sürdürülen çalışmalarda özel mülkler ile ilgili yapılan kamulaştırma çalışmalarında yaşanan sıkıntı sonrası Türkiye'de ilk defa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile nedeniyle 'Acele Kamulaştırma' gerçekleştirilecek.