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Haberler Muğla Muğla'da park halindeki kamyonet küle döndü

Muğla'da park halindeki kamyonet küle döndü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

17.08.2022, 14:11

Muğla’da park halindeki kamyonet küle döndü

Olay, Düğerek Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 48 AHU 525 plakalı kamyonetin içerisinde kartonların bulunduğu kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kamyonetin kasasından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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