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Haberler Muğla Polisi görünce ormanlık alana kaçtı! Elinde çantayla kıskıvrak yakalandı

Polisi görünce ormanlık alana kaçtı! Elinde çantayla kıskıvrak yakalandı

Muğla'da şüphe üzerine durdurularak aranan araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri polis ekiplerini görünce elinde bulunan çanta ile ormanlık alana kaçtı. Polis ekipleri ile kaçan şahıs arasında yaşanan kısa süreli kovalamacının ardında kaçan şahıs yakalandı.

İHA

17.08.2022, 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 16:16

Polisi görünce ormanlık alana kaçtı! Elinde çantayla kıskıvrak yakalandı

Olay, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıklar Tepesi Mevkii'ne giden bir araçtan silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin aramalarında araç, Aşıklar Tepesi'nde park halinde bulundu. Araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri polis ekiplerini görünce elinde bulunan çanta ile ormanlık alana kaçtı. Polis ekipleri ile kaçan şahıs arasında yaşanan kısa süreli kovalamacının ardında kaçan şahıs yakalandı.


Yapılan kimlik kontrollerinde kaçan şahsın A.G. ve diğer iki şahsın da isimlerinin M.C.B. ve S.C. olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada; 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 3 parça halinde yaklaşık 1,5 gram metanfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu maddeyi kullanmakta kullanılan aparat ve reçeteye tabi haplar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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