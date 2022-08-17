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Haberler Muğla Son dakika: Muğla’da tarım arazisinde yangın! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika: Muğla’da tarım arazisinde yangın! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi...Muğla'nın Ula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları da sortileri ile alevlerin kontrol altına alınabilmesi için destek vermeye başladı.

İHA

17.08.2022, 15:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 15:40

Son dakika: Muğla’da tarım arazisinde yangın! Havadan ve karadan müdahale

Yangın, Gökova Mahallesi Sarıkaya mevkiindeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları da sortileri ile alevlerin kontrol altına alınabilmesi için destek vermeye başladı.

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