‘Heykeli bırak yollara bak!’

MUĞLA'NIN Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'na belediye tarafından 10 ton ağırlığında orfoz balığı heykeli yerleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e (41) yaptırılan 10 ton ağırlığındaki heykelin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan orfoz balığına dikkat çekmek için yerleştirildiği açıklandı.

Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Datça'nın tarihinde orfoz balığının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Datçalılar ise heykele tepki gösterdi.

Gösterilen tepkilerde, "Denize 10 tonluk taş koymak yerine 10 tonluk asfalt malzemesi alınsaydı", "Datça başka hizmetlere çok daha aç durumda. En başta yol, pis kokan kanalizasyon, sahildeki tuvaletler", "Sokaklarda toz yutmaktan telef olduk", "Başkan yol için para yok diyor, denize orfoz heykeli yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

■ ADEM ÜLKER