Kalbi baba acısına bir yıl bile dayanamadı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde Milas'ta özel bir klinikte diyetisyen olarak çalışan Merve Ölmez, evinde kalp krizi geçirdi ve Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmez, daha sonra Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Genç kız, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini önceki gün sabaha karşı kaybetti.

Ölmez'in babası kuruyemişçi Akın Ölmez de (58), 21 Ağustos 2021'de kalp ve damar tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Babasının doğum gününden 2 gün sonra, ölüm yıldönümünden de 5 gün önce hayatını kaybeden Merve Ölmez'in cenazesi, Milas Şehir Mezarlığı'da babasının yanına defnedildi.

■ ADEM ÜLKER