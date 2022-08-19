Eşini boğazını keserek öldüren kadın savunma yaptı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde geçen yıl Ekim ayında, kocası Samer Al Muhammed'i (36) boğazından bıçaklayarak öldüren 5 çocuk annesi Suriyeli Reyem Eslemen Muhammed (33) için müebbet istendi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Reyem Eslemen Muhammed, kocasından sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

MUHAMMED, "Kocamdan sürekli dayak yiyordum. Telefonuma mesajlar geliyordu. Bir gece telefonuma mesaj geldi. Adı Samir'di. Benim okumam yazmam da yok. Ben de mesaj atan kişiyi aradım, kim olduğunu sordum. Tartışma bu yüzden başladı" dedi.

Çiftin en küçüğü 9 aylık ikizler ile en büyüğü 5 yaşında olan 7 çocuğu, büyükbabaları tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Ölen Samer Al Muhammed'in kardeşi İbrahim Al Muhammed ise, "Yengem Reyem'in Velid adında sevgilisi vardı. Velid benim evimde ağabeyimi tehdit etti" dedi. Duruşma, Reyem Eslemen Muhammed'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi. ■ ERDOĞAN CANKUŞ