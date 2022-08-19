Muğla turistlerin vazgeçilmez adresi oldu! O ilçelerde otellerde boş yer kalmadı

"MARMARİS, FETHİYE VE BODRUM'DA OTELLERİMİZ DOLU"
Bülbüloğlu, salgın yıllarının turist sayılarını ve istatistiklerini dikkate almadıklarını, 2019 yılı turizm rakamlarını önemsediklerini belirtti. Bütün hesapların 2019'u geçmek olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, şöyle konuştu:
"Karadeniz'de yaşanan karışıklık planlarımızı bozsa da şu an Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da otellerimiz dolu. Hedef kasım ayına kadar bu dolulukları sürdürebilmek. İngiliz, Alman ve Orta Avrupa pazarının talepleri yoğun. Dolu dolu gideceğimizi tahmin ediyorum. 2023 yılı çok güzel gözüküyor. Eğer dünyada bir karışıklık, bir mani çıkmazsa Türkiye ve Muğla'da rekorlar kıracağımızı düşünüyorum."