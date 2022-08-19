Muğla turistlerin vazgeçilmez adresi oldu! O ilçelerde otellerde boş yer kalmadı

"İNGİLİZ TURİST PAZARINDA 1 MİLYON BANDINI AŞACAĞIZ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de yükselen turist sayılarıyla birlikte İngiliz pazarındaki yükselişe vurgu yaparak, "Görünen o ki 1 milyon bandını İngiliz turist pazarında aşacağız. Kasım ayına kadar İngilizler gelmeye devam edecek. Son 1 aydır ciddi anlamda Rus turist de ağırlıyoruz. İskandinav pazarında misafir ağırladık." dedi.

Turist sayısında önemli artışlar olduğuna dikkati çeken Esin, bunun 2023 rezervasyon beklentisini daha da artırdığını kaydetti.