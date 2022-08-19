  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızların üzerinden uyuşturucu çıktı

Muğla'da plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızların üzerinden uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Datça'da vatandaşların para atarak duş aldığı duşmatikten kapalı kutuları kıran 3 şahıs vatandaşların ihbarı sonrası polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden kesici alet ve uyuşturucu da çıktı.

İHA

19.08.2022, 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 10:21

Muğla’da plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızların üzerinden uyuşturucu çıktı

Olay, sabaha karşı İskele Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs plajda bulunan ve belediyeye ait olan, vatandaşların bozuk para atarak duş almak için kullandıkları duşmatiklerin kapalı kutularını kırarak içerisindeki paraları çaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde hırsızlık şüphelilerinin eşgallerini belirledi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölgede yapılan çalışmalar neticesinde eşgale uygun 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde H.K.E. (26), M.T.O. (30) ve Y.O.K.(22) isimli şahıslar olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında H.K.E isimli şüphelinin üzerinden sap kısmı 10 cm, kesici kısmı 7 cm olan bıçak ve siyah poşet içerisinde 360 adet 1 TL'lik olmak üzere toplamda 360 TL değerinde madeni para, M.T.O. isimli şüphelinin üzerinden ise 4 adet uyuşturucu madde olarak değerlendirilen hap ele geçirildi. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, üzerinden çıkan malzemeler ve madeni paraya ise el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA