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Haberler Muğla Dalaman'da orman yangın! 2 Helikopterle anında hızlı müdahele

Dalaman'da orman yangın! 2 Helikopterle anında hızlı müdahele

Muğla Dalaman'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarıyla hava araçları havadan müdahale etti. 2 helikopter ve bir de yer ekibi ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

20.08.2022, 17:29

Dalaman’da orman yangın! 2 Helikopterle anında hızlı müdahele

Yangın, Göcek Bedri Rahmi Koyu mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan ulaşımın bulunmadığı bölgedeki yangına yer ekipleri zodyak botlarla yönlendirilirken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları da alevlere havadan müdahale etti. 2 helikopter ve bir de yer ekibi ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, orman ekiplerinin zamanında müdahalesi vatandaşlardan takdir topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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