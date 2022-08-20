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Haberler Muğla Muğla'da kaçak içki üretimi baskını! Uyuşturucu madde ve kenevirle yakalandı

Muğla'da kaçak içki üretimi baskını! Uyuşturucu madde ve kenevirle yakalandı

Muğla'da kaçak içki üretimi ve kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen bir şahsın evine baskın yapan jandarma ekipleri, yapılan operasyonda kaçak içki, uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirdi.

İHA

20.08.2022, 13:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 13:04

Muğla’da kaçak içki üretimi baskını! Uyuşturucu madde ve kenevirle yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kısırlar Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yaptığı vede kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen bir şahsın adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 57 yaşındaki şüpheli N.K.A.'nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 232 kök kenevir bitkisi, bir miktar öğütülmüş ve kurutulmuş içime hazır kubar esrar, 7 litre etil alkol, 1 litre içime hazır kaçak içki, 6 adet kaçak içki yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi. Şüpheli N.K.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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