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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi...Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.

20.08.2022, 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 17:00

Son dakika: Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale etti.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan dron ile görüntülendi.

Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale ile Göcek Bedri Rahmi koyundaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.

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