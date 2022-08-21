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Haberler Muğla Muğla'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı | 38 yolcu tahliye edildi

Muğla'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı | 38 yolcu tahliye edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünden sabah saatlerinde dumanlar çıkarak alev almaya başladı. Alevleri fark eden şoförün, otobüsü yol kenarına çekmesiyle içindeki 38 yolcu tahliye edildi.

AA

21.08.2022, 11:55 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022, 11:59

Muğla’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı | 38 yolcu tahliye edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcular, şoförün dikkati sayesinde tahliye edildi, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakar Rampası mevkisinde Birol Çiçek'in kullandığı 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu otobüsteki 38 yolcuyu tahliye etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Menteşe ve Ula itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki ve ormanlık alandaki iki yangın söndürüldü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

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