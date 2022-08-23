Hatalı sollama 5 kişinin sonu oldu

Muğla Seydikemer'de önündeki aracı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada aralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi eski belediye başkanları Süleyman Kılınç ile Mevlüt Şimşek'in de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Korkunç kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında Seydikemer'in Dont Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden Süleyman Kılınç'ın kullandığı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşıdan gelen Süleyman Sazboğaz (64) yönetimindeki plakalı arı yüklü kamyona çarptı. Korkunç kazada otoyol savaş alanına döndü kamyonda bulunan arı kovanları etrafa saçıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı sonucu gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.





2 ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜ

Hurda haline dönen otomobilde bulunan ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç'ın, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek'in, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın (71) ve Ünal Karapınar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz (29) ile Adnan Zeybek (63) ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz'da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADEM ÜLKER

