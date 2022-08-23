Muhteşem plajlarda eşsiz tatil keyfi

BELCEKIZ PLAJI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyalar güzeli Ölüdeniz'in göz bebeği Belcekız Plajı, kumlu ve geniş sahili, turkuaz denizi ve dillere destan manzarasıyla Akdeniz plajları arasında en güzellerinden biri. Fethiye'nin doğasının güzelliğini sonuna kadar yaşatan Belcekız Plajı doğa sporları yapmak isteyenlerin de gözde mekanlarından. Özellikle burada yamaç paraşütü çok popüler. Babadağ'dan başlayıp Ölüdeniz'de sonlanan yamaç paraşütü aktiviteleri için bölgedeki firmalarla görüşebilirsiniz. Hazır Belcekız Plajı'na gelmişken yakınlardaki Hisarönü Kasabası'nı, Kelebekler Vadisi'ni, Kıdrak Koyu'nu, Paspatur Çarşısı'nı ve Arsada Antik Kenti ile Telmessos Antik Kenti'ni ziyaret edebilirsiniz.







KLEOPATRA PLAJI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tarihî yarımadanın batısında bulunan 2 kilometre uzunluğunda muhteşem Kleopatra Plajı, altın renkli kumları ve geniş sahiliyle Türkiye'nin en güzel plajlarından birisidir. Kleopatra Plajı, sığ ve berrak deniziyle her yıl yüz binlerce turistin deniz kum güneş tatili için tercih ettiği bir Akdeniz plajı olan.Kleopatra Plajı'nın berraklığı o kadar dillere destan ki, burada gözlükle yüzenler denizdeki balıkları ve su altı yaşamının büyüsünü tüm çıplaklığıyla görebilir. Kleopatra Plajı'nda su sporlarından hoşlananlar için pek çok alternatif bulunuyor. Paraşüt, jet ski ve deniz bisikleti aktivitelerine katılmak istiyorsanız Kleopatra Plajı'na gitmeden önce bölgedeki firmalarla görüşmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Kleopatra Plajı'na gitmişken yakınlardaki Damlataş Mağarası'na ve önündeki Damlataş Plajı'nı da ziyaret etmenizi öneririz. Zira Damlataş Plajı da mavi bayraklı, büyüleyici bir Akdeniz plajı. Plaj adını Mısır kraliçesi Kleopatra'dan alıyor. Hatta Kleopatra ile Roma İmparatoru Antonius'un bu plajda yüzdüğüne inanılıyor.





İZTUZU PLAJI

2008 yılında The Times tarafından Avrupa'nın en iyi açık alanı, 2011 yılında Zoover ve Meteovista tarafından Avrupa'nın en iyi plajı ve 2013 yılında Trip Advisor tarafından Avrupa'nın en iyi 7. plajı seçilen İztuzu Plajı, doğallığı ve temizliğiyle belki de en güzel Akdeniz plajı. Aynı zamanda caretta caretta kaplumbağalarının en bilinen yumurtlama bölgesi olan İztuzu Plajı 1988 yılından beri koruma altında. Buraya aynı zamanda Kaplumbağa Plajı da deniliyor. Muğla, Dalyan'da bulunan 4,5 km uzunluğundaki İztuzu Plajı, tatlı su ve deniz suyunun arasındaki dengeli suyu ile eşsiz bir denize sahip. En temiz ve doğal Akdeniz plajlarından birinde deniz kum güneş tatili yaşamak istiyorsanız İztuzu Plajı mutlaka listenizde olsun!





PATARA PLAJI

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Plajı, en büyüleyici Akdeniz plajlarından biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılının Patara Yılı ilan edilmesinin ardından bilinirliği ve popülaritesi artan Patara Plajı, 12 kilometre uzunluğu ve incecik kumlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatan bir Akdeniz plajı. Kaş'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı aynı zamanda caretta caretta kaplumbağalarının da yumurtlama alanı olduğu için koruma altında. Patara kumulları o kadar güzel ki, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı ünlü Tosun Paşa filminin çöl sahneleri burada çekilmiştir. Patara Plajına gidecekseniz, yakınlarda bulunan Patara Antik Kenti ve Xanthos Antik Kenti'ni de mutlaka ziyaret etmelisiniz.



KAPUTAŞ PLAJI

EN kendine özgü Akdeniz plajlarından biriyle karşı karşıyasınız. Kaputaş Plajı, Antalya'da Kaş ile Kalkan arasında bulunuyor. Bir kanyon ağzı plajı olduğu için eşsiz bir doğal görünüme sahip. 187 basamaklı bir merdivenden inilerek ulaşılan Kaputaş Plajı'nın eşsiz bir fotoğrafını çekmek için en güzel yer de yine bu basamaklar. Kaputaş'ı özel kılan ise dağlardan akan kaynak suyunun yer altı suyu olarak denizle birleşmesi ve bu durumun Kaputaş Plajı'nın suyunu her zaman serin hale getirmesi. Dolayısıyla eğer soğuk denizlerde yüzmekten hoşlanıyorsanız Kaputaş Plajı sizin için biçilmiş kaftan. Turkuaz rengiyle meşhur Kaputaş Plajı'na giderseniz yakınlarda bulunan ancak sadece deniz yoluyla gidilebilen Mavi Mağara'yı da ziyaret etmeyi unutmayın.