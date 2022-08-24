AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yeni Asır Gazetesi'nin dün, "Saygısız Osman" başlığı ile manşetine taşıdığı haberin ardından partililer ve vatandaşlar ile basın açıklaması düzenledi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, 13'üncü Yörük Türkmen Kültür Şenliği'nde kendisinin konuşmasına engel olmasına tepki gösteren Gökcan, "Milletin seçtiği vekili kimsenin susturmaya hakkı yoktur ve olamaz da. Hem davet ediyorsunuz hem de şenliğe katılan tek vekili konuşturmuyorsunuz. Üstelik yörük bir milletvekilini. Bunu anlamak mümkün değil. Şenliğe, siyasi gölge düşmesin diyenler, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı ve CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na konuşma hakkı verip siyasi şov yapmalarını sağlamıştır. Demek ki, birileri bizi susturmakta kararlı. Ama biz susmayacağız. Muğlamızı, hemşerilerimizi her platformda temsil edeceğiz. Herkesin hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğiz" dedi. Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan kalabalık "Emek ve işçi düşmanı Osman Gürün", "Tek adam Osman Gürün", "Parka, çiçeğe, heykele para var. İşçiye, alın terine yok!", "Lafa gelince adalet için yürüdüler, İcraata gelince dut yemiş bülbüller", "Muğla Büyükşehir korku imparatorluğu" ve "Gürün'de ego tavan, işçiye maaş taban" yazılı dövizler ile Gürün'e tepki gösterdi.



■ OSMAN AKÇA

Vekile büyük ayıp