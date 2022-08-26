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Haberler Muğla Bu fotoğrafı çekildikten sonra öldüler! El sallamışlardı...

Bu fotoğrafı çekildikten sonra öldüler! El sallamışlardı...

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yaşanan cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.

26.08.2022, 13:14

Bu fotoğrafı çekildikten sonra öldüler! El sallamışlardı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris'in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları ve verdikleri son poz ortaya çıktı.

Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.

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