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Haberler Muğla 'Yunanistan' diye Marmaris'e bıraktılar! 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

'Yunanistan' diye Marmaris'e bıraktılar! 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Göçmenlerin, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Marmaris'e bırakıldığı ortaya çıktı.

DHA

28.08.2022, 19:05

’Yunanistan’ diye Marmaris’e bıraktılar! 67 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Dün akşam Marmaris'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, üzeri branda ile kapatılan kamyonetten kaçak göçmenlerin bırakıldığı ihbarı yapıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, Hatipirimi Mahallesi'nde kamyonetten inen, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 67 kaçak göçmeni yakaladı. 200 metre ileride durdurulan kamyonetin şoförü olan organizatör A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın, kaçak göçmenleri, "Yunanistan geldiniz" diyerek, Marmaris'e bıraktığı ortaya çıktı.

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