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Haberler Muğla Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda tabancayla başından vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuştu. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin 20 yaşındaki Ağrılı inşaat işçisi Kenan Uzunay'a ait olduğu belirlendi.

DHA

30.08.2022, 12:44

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan kişinin Ağrılı inşaat işçisi Kenan Uzunay (20) olduğu belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için jandarma, özel ekip kurdu.

Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Bodrum- Güvercinlik kara yolu kenarındaki ormanda dün saat 19.00 sıralarında, plaja gitmek için bölgeden geçen 2 kişi tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin başının arka tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cesedin bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Dedektörün de kullanıldığı aramalarda, delil olabilecek ipucu arandı.

Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

Jandarmanın yaptığı araştırmada ölen kişinin, Bodrum'da, bir inşaatta çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Olayın aydınlatılması için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

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