Ormanda korkunç vaziyette bulunmuştu! Kimliği belli oldu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin başının arka tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.