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Haberler Muğla Ayağı kayınca 35 metrelik uçurumdan düştü! Genç orman işçisi feci şekilde can verdi!

Ayağı kayınca 35 metrelik uçurumdan düştü! Genç orman işçisi feci şekilde can verdi!

Trajik haber Muğla'dan geldi. Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen kaza, orman işçiliği yapan Ramazan Saraç 'ın (25) ağaç kesimi yaptığı sırada meydana geldi. Bir anda ayağı kayan genç orman işçisi, 35 metrelik uçurumdan düştü. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine birçok ekip intikal etti. Arazide yürütülen yoğun çalışmalar sonunda Saraç'ın cansız bedeni bulunarak otopsi yapılmka üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA

31.08.2022, 15:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 15:47

Ayağı kayınca 35 metrelik uçurumdan düştü! Genç orman işçisi feci şekilde can verdi!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesimi yaparken yaklaşık 35 metrelik uçuruma düşen orman işçisi Ramazan Saraç (25), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ramazan Saraç, ağaç kesimi yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 35 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Saraç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin yoğun uğraşıyla Ramazan Saraç'ın cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı. Ramazan Saraç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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