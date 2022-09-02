Lüks otellerin fosseptiği Pina Koyu’na akıyor

MUĞLA'NIN Bodrum ve Milas ilçeleri sınırında, Milas'a bağlı Meşelik köyündeki Pina Koyu'na bölgedeki bir otelin foseptiğinin bırakıldığı ortaya çıktı. Meşelik köyüne bağlı ormanlarla kaplı Pina Koyu'na beş yıldızlı otellerin bulunduğu bölgeden derelere, oradan da koyun sahilinden denize kadar akan fosseptik ve pis sular vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini isyan ettirdi. Katliamı görüntüleyen bir vatandaş, otel güvenliği tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Meşelik Mahallesi Muhtarı Devrim Esen, "Görünce şok oldum, çok üzüldüm. O bölge Halep çamı ormanları ve turistik tesisleri ile güzel bir bölge. Milas Belediyesi ile hemen irtibata geçtim, gidip bölgede inceleme yapıp gerekli işlemleri başlatacağız" diye konuştu.

'DÜŞMAN OLSA YAPMAZ'

BODRUM Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan da, durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Karahan, "Düşman olsa bunu yapmaz. Oraya yapılan yüzlerce milyar dolarlık turistik tesisler arıtmalarını nasıl olur da önce ormana, oradan denizin içine bırakırlar. O bölgede ev yok, işyeri yok sadece 4-5 tane lüks otel var. Bu konunun kesin takipçisi olacağız. Otellerden bırakılan fosseptik suları denize kadar ulaşıyor. Bunu yapanlara en ağır cezanın verilmesi için her türlü hukuki girişimi başlatacağız" dedi. Karahan, pis suların 2 haftadır denize bırakıldığını tespit ettiklerini de söyledi.

■ ADEM ÜLKER