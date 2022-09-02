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Haberler Muğla Muğla'da can pazarı! Tarlaya uçan aracın sürücüsü fırladı, 2 Rus turist öldü!

Muğla'da can pazarı! Tarlaya uçan aracın sürücüsü fırladı, 2 Rus turist öldü!

Muğla'da yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre Samet Yüksel idaresindeki otomobil sürücünün hakimiyetinden çıkınca susuam tarlasına uçtu. Uçmanın şiddetiyle takla atan aracın içindeki Rus turistler Aleksey Aleksandrovıch Chausov (38) ve Alla Chausova (43) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtan fırlayan sürücü Yüksel çalıların arasında yaralı bir halde bulundu.

İHA

02.09.2022, 12:58

Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan iki Rus vatandaşı yaşamını yitirdi.

Muğla’da can pazarı! Tarlaya uçan aracın sürücüsü fırladı, 2 Rus turist öldü!

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz istikametinden Gökova kavşağına seyir halinde olan Samet Yüksel yönetimindeki 35 AK 9450 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çıtlık mahallesi mevkiinde yolun sağ tarafındaki Susam tarlasına uçtu.

Muğla’da can pazarı! Tarlaya uçan aracın sürücüsü fırladı, 2 Rus turist öldü!

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine trafik, jandarma, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla’da can pazarı! Tarlaya uçan aracın sürücüsü fırladı, 2 Rus turist öldü!

Susam tarlasına uçması sonrası takla atan araç içinde bulunan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksey Aleksandrovıch Chausov ve 43 yaşındaki Rus vatandaşı Alla Chausova olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla’da can pazarı! Tarlaya uçan aracın sürücüsü fırladı, 2 Rus turist öldü!

Kaza sonrası araç içinden fırlayan sürücü 24 yaşındaki Samet Yüksel çalılar arasında itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

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