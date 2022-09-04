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Haberler Muğla Bu yarışın kazananı olmadı! İddialaşan sürücüler trafikte terör estirdi!

Bu yarışın kazananı olmadı! İddialaşan sürücüler trafikte terör estirdi!

Muğla'ya bağlı Ortanca ilçesinde iki sürücünün girdiği iddianın sonu kazayla sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı süratle kullandığı arabasını 3 farklı araca çarpan E.O., trafiği birbirine kattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, E.O.'yu hurdaya dönen araçta sıkıştığı yerden güçlükle çıkarabildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

04.09.2022, 10:22

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre yarışan araç sürücülerinden bir tanesinin kullandığı otomobil 3 araca çarparak hurdaya dönerken, diğer otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Bu yarışın kazananı olmadı! İddialaşan sürücüler trafikte terör estirdi!

Kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.'nun kullandığı otomobil, Çaylı ışıklarına geldiği sırada aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen A.A., M.K. ve A.Ö.'nün kullandığı 3 ayrı araca çarptı. Kazada süratli olduğu iddia edilen E.O.'nun kullandığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu yarışın kazananı olmadı! İddialaşan sürücüler trafikte terör estirdi!

YARIŞ İDDİASI
Görgü tanıkları E.O.'nun başka bir otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğunu ve kazanın ardından diğer aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını iddia etti. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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