Bu yarışın kazananı olmadı! İddialaşan sürücüler trafikte terör estirdi!

YARIŞ İDDİASI

Görgü tanıkları E.O.'nun başka bir otomobil sürücüsü ile yarış halinde olduğunu ve kazanın ardından diğer aracın olay yerinden hızla uzaklaştığını iddia etti. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.