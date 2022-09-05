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Haberler Muğla Bodrum’da fırtına bekleniyor

Bodrum’da fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısnına göre, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bugün fırtına bekleniyor.

İHA

05.09.2022, 17:18

Bodrum’da fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bodrum açıklarında rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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