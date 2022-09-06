  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 2 düzensiz göçmen Bodrum'dan Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalıştı

2 düzensiz göçmen Bodrum'dan Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalıştı

Muğla Bodrumda yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

06.09.2022, 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 12:40

2 düzensiz göçmen Bodrum’dan Yunanistan’a yüzerek gitmeye çalıştı

Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin son dönemlerde karşıya yüzerek geçmeye çalıştıkları görülüyor. Dalgıç kıyafetleri giyip İstanköy Adası'na geçmeye çalışan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanıyor. Son olayda da dalgıç kıyafetleri giyen 2 kişi, İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışırken, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA