Evinde yangın çıkan kadın 2 gün sonra öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, önceki gün 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında, oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atlayan ve vücudunda yanık ile kırıklar oluşan Muhterem Dokgözoğlu (65), yaşamını yitirdi. Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatı katında, önceki gün saat 15.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

Çevredekiler alevleri fark ederek durumu itfaiyeye bildirirken, yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Muhterem Dokgözoğlu, panikle 2'nci katın penceresinden atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Dokgözoğlu'nun vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtilirken, durumunun da ağır olduğu bildirildi. Alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastanede tedaviye alınan Dokgözoğlu ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dokgözoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından memleketi Samsun'a götürülecek.

■ OSMAN AKÇA