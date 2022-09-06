Kızı kaçırılan Rus annenin feryadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Olga Top, velayeti kendisinde olan 9 yaşındaki kızı Victoria Öztürk'ün, babası tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, savcılığa suç duyurunda bulundu. Gözü yaşlı Rus anne, "Bütün günüm çocuğumu düşünmekle geçiyor. Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu bana getirin" dedi.

Rus uyruklu Olga Top Vetoshkina ve 38 yaşındaki Mustafa Öztürk, yıllar önce internette tanışarak arkadaş oldular. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, sevgilisi Mustafa Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Aralarındaki aşkı evlilikle taçlandıran çiftin 2013 yılında 'Victoria' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mersin'de yaşamını sürdüren çiftin bir süre sonra evliliklerinde sorunlar ortaya çıktı. Ardından Olga ve Mustafa Öztürk çifti 2016 yılında 'şiddetli geçimsizlik' sebebiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.

VELAYET ANNEYE VERİLMİŞTİ

Çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada, Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi 2018'de çocuğun velayetini Rus anne Olga'ya verdi. Mahkeme, baba Mustafa Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu süreçte Olga başka bir adamla evlenerek Muğla'ya yerleşirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ancak iddiaya göre; baba Mustafa Öztürk, geçtiğimiz Haziran ayının sonunda bir ay süreyle çocuğunu görme hakkını kullanmak amacıyla Olga Top'un yaşadığı Muğla'ya geldi ve kızını aldı. Ancak bir aylık sürenin dolmasına rağmen baba Öztürk, 9 yaşındaki kızı Victoria'yı geri getirmedi. Bunun üzerine Olga Top Vetoshkina, velayeti kendisinde olan kızını almak için eşiyle birlikte Mersin'in yolunu tuttu. Ancak genç kadın ne eski eşinin ne de kızının izine rastlayamayınca, soluğu önce karakolda aldı. Şikayette bulunan Olga, ardından Mustafa Öztürk'ün çocuğunu kendisinden kaçırdığı iddiasıyla avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'YAVRUM ACABA NE YIYIP IÇIYOR?'

OLGA Top Vetoshkina, çocuğundan haber alamadığını, çok endişelendiğini söyledi. Rus anne, çocuğunu düşünmeden geçen bir anı olmadığını belirterek, gözlerine uyku girmediğini, sürekli 'acaba ne yapıyor?' diye içi içini yediğini anlattı. "Çocuğum aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum" diyerek gözyaşı döken kadın, "Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak. Onu bulmalarını ve bana vermelerini istiyorum" diye konuştu.

OSMAN AKÇA