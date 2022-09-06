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Haberler Muğla ‘Sakin şehir’de sessiz katliam

‘Sakin şehir’de sessiz katliam

6.9.2022

‘Sakin şehir’de sessiz katliam

MUĞLA'NIN Ula ilçesine bağlı Sakin Şehir unvanlı Akyaka'da, anne ve yavruları dahil 15 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Pazar yerinde dün sabah saatlerinde 15 kedinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kedilerin telef olduğunun anlaşılması üzerine vatandaşlar isyan etti. Çarşamba günü pazaryerinde eylem yapacaklarını dile getiren vatandaşlar, "Pazaryerindeki basın açıklamasının ardından vatandaşlardan ıslak imza toplayacağız. Daha sonra şikayet başvurusunu kaymakamlığa sunacağız" dedi.

■ OSMAN AKÇA

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