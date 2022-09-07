Müebbetle yargılanan Rus doktora 18 yıl

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde tartıştığı hemşire sevgilisinin başına içki şişesi vurarak öldürdüğü iddiasıyla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Rus doktor kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına, sonrasında ise suçun haksız tahrik altında işlendiği kabulüyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisi Tatyana Fdorova'nın (51) kendisini boğmak istediğini söyleyen Rus doktor İılıa Sazanov, Fdorova'yı üzerinden attığını ve bu sırada ikisinin de yere düştüğünü anlattı. Kendine geldikten sonra kız arkadaşının, şişenin üzerine düşüp öldüğünü fark ettiğini söyleyen Sazanov, "Tatyana'yı çok seviyordum. Böyle olduğu için çok üzgünüm" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ