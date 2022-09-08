  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 15 yaşındaki Egehan kalbine yenildi

15 yaşındaki Egehan kalbine yenildi

8.9.2022

15 yaşındaki Egehan kalbine yenildi

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ortaca sanayisinde çalışan Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerinin ardından gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ OSMAN AKÇA

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA