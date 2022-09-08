15 yaşındaki Egehan kalbine yenildi

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde zayıflama ilacı kullandığı iddia edilen 15 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ortaca sanayisinde çalışan Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülbül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerinin ardından gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ OSMAN AKÇA