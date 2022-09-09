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Haberler Muğla Maytap ile ormanı yaktılar! 5 alan küle döndü

Maytap ile ormanı yaktılar! 5 alan küle döndü

Muğla'da maytap ile orman yakan şüpheliler 5 dönümlük alanın kül olmasına neden oldu. Jandarmanın özel ekip kurarak aradığı 3 şüpheli şahıs yakalandı.

09.09.2022, 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 09:28

Maytap ile ormanı yaktılar! 5 alan küle döndü

Muğla'nın Dalaman ilçesindevKıryer Sokak ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havadan 1 helikopterin de destek verdiği yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında 5 dönümlük alanda çam, meşe ve zeytinlik alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlattı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip olayın şüphelerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri, 48 plakalı bir aracı tespit etti.

Plakasından yeri tespit edilen araç ile birlikte içinde bulunan F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. bir büfeden aldıkları maytapları otomobilin camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf ettiler.

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