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Haberler Muğla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ üyesi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ üyesi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İblis Burnu önlerinde durdurulan teknede, emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire, komiser yardımcısı olan 4’ü kadın 17 şüpheli olduğu öğrenildi.

09.09.2022, 13:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 13:20

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 17 FETÖ üyesi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla biri aranan 17 kişi, yelkenli tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 17 kişinin yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak için çıkış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu önlerinde durdurulan teknede, emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire, komiser yardımcısı olan 4'ü kadın 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda tekne kaptanı G.K. de "FETÖ üyelerine yardım" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla ekipler tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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