Çekiçli katil yakayı ele verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, Antalya'nın Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde oturan kardeşi Yılmaz Kip'ten iki gün boyunca haber alamayınca 7 Eylül'de arkadaşı M.K.'yi arayıp yardım istedi.

Yılmaz Kip'in evine giden M.K, kapının açılmaması ve içeriden koku gelmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Eve gelen jandarma, içeri girdiğinde Yılmaz Kip'in cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemede üzeri battaniyeyle örtülen Yılmaz Kip'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip Yılmaz Kip'in aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş.'yi takibe aldı.

Çanakkale'ye gittiği anlaşılan M.Ş, düzenlenen operasyonla annesinin evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Alanya'ya getirilen M.Ş, arkadaşı Kip'i başına çekiçle vurarak öldürdüğü, ardından da cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN