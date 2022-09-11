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Haberler Muğla Muğla'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobil alev aldı

Muğla'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobil alev aldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen otomobil yangınında otomobil küle döndü. Alev topuna dönen araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

11.09.2022, 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022, 14:52

Muğla’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Milas-Yatağan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 ADJ 369 plakalı otomobil seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yanan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipleri yoğun çabası ile yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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