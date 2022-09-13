Muğla Büyükşehir demokrasi sınavında sınıfta kaldı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MUSKİ) Abone İşleri Daire Başkanlığında çalışan Ramazan Bozoğlu'nun, Disk/Genel İş Sendikası seçimlerinde CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteklediği adayın karşısındaki listede seçime girdiği gerekçesi ile işten atıldığı iddia edildi. Muğla DİSK/GENEL-İŞ Sendikası Muğla 2 Nolu Şubesi'nin seçimli 1. Olağan Genel Kurulu 14 Ağustos'ta yapıldı. Dört adayın yarıştığı genel kurul öncesi delege seçimlerinin ardından başkan adaylarından Heybet Özman üyelerle kahvaltıda buluştu. Özman burada, "Biz tekneyi değil kaptanı değiştiriyoruz" dedi.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

YEREL basında da yer alan açıklamanın ardından Özman ile hareket eden MUSKİ çalışanı Ramazan Bozoğlu'na, haberi paylaştığı ve "İşverenin itibarını zedeleyici söz ve davranışta bulunduğu" gerekçesiyle "Üç yevmiye kesme cezası" verildi. Cezaya 20 ve 21 Temmuz'da itiraz eden Bozoğlu'nun, 21 Temmuz günü yine savunması alınmadan disiplin kurulu toplanarak, "Kurumun itibarını küçük düşürücü eylem ve söylem maddesi" uyarınca aynı suçu tekrardan iş akdinin sonlandırmasına karar verdi.

Genel-İş Muğla 2 Nolu Şubesi'ni yönetmeye talip kişilerden Sezen Özoktay da işten çıkarıldı. Bozoğlu ve Özoktay'ın hukuk mücadelesi devam ediyor. Dört adayın yarıştığı genel kurulda, iki başkan adayının oyları 88-88 eşit çıktı. Menteşe İlçe Seçim Kurulu, kurucu başkan Yücel Avcı'nın itirazını haklı buldu ve adayı Heybet Özman'ın bir oyu iptal edilerek, 88-87 Yücel Avcı başkan oldu.

■ OSMAN AKÇA