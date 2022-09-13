Sahte diplomat kimliği ile dolandırmışlar

MUĞLA'DA vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devreden dolandırıcılara karşı operasyon düzenlendi.

DATÇA, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te yapılan operasyonlarda B.K. (39), M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T. ( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y. (35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı. Zanlılardan birinin üzerinde sahte "diplomat" kimliği de çıktı. Zanlıların sahte evraklarla satın aldığı arazilerin toplam değerinin milyarlarca lira olduğu öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER