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Haberler Muğla Sulama kanalında vahşet! Yaşlı kadının ölüsü bulundu!

Sulama kanalında vahşet! Yaşlı kadının ölüsü bulundu!

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde karşılaşılan manzara, görenleri dehşete düşürdü. Sulama kanalında bir kadına ait olduğunu tahmin ettikleri cesedi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce çıkarılan cesedin, 78 yaşındaki Fettahna İlden'e ait olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İHA

13.09.2022, 12:18

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Sulama kanalında vahşet! Yaşlı kadının ölüsü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sulama kanalında vahşet! Yaşlı kadının ölüsü bulundu!

Çağrı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkartılan cesedin 78 yaşındaki Fettahna İlden'e ait olduğu belirlendi.

Sulama kanalında vahşet! Yaşlı kadının ölüsü bulundu!

Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahalle muhtarının annesi olduğu öğrenilen Fettahna İlden'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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