Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince 9 Eylül günü 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 11 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Aralarında holding sahibi Belma Kuvancı'nın da (39) bulunduğu 11 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. 6 ilde gözaltına alınan 11 şüpheli, Datça'da adliyeye sevk edildi. Belma Kuvancı dahil 10 kişi tutuklanırken, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılık şebekesinin hedeflerine aldıkları kişilerin gayrimenkullerine değerlerinin çok üzerinde tekliflerde bulunup, kaparolar ödedikleri öğrenildi. Kalan miktar için, 'yurt dışından para gelince ödeme yapacağız' yalanını söyleyen şebeke üyeleri bu şekilde kurbanlarını dolandırdıkları belirlendi. Şebekenin bu yolla yaklaşık 50 milyon dolarlık vurgun yaptığı bildirildi.

■ OSMAN AKÇA