Evde uyuşturucu üretip satan 2 kişiye gözaltı

MUĞLA Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökova Mahallesi'nde E.D. ve N.Z.D. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde imal ederek satış yaptıkları tespit edildi. Ula'daki ikamete baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 685 kök kenevir, 9 kilo 350 gram kubar esrar, 3 adet hassas terazi, kenevir yetiştirmek için kullanılan 8 parçalı ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Yapılan baskında 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



■ ADEM ÜLKER

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