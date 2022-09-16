Kendi Muğlalı gönlü Trabzonsporlu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Trabzonspor taraftarı İsmail Bozyer'in hayali, hiç gitmediği 1350 kilometre uzaktaki kentte bordo-mavili takımın maçını izlemek. Denizova Mahallesinde yaşayan Bozyer, ilk defa askerde gördüğü televizyonda izlediği Trabzonspor'a gönül verdi. Askerden döndükten sonra evlenen ve eşini de Trabzonsporlu yapan Bozyer, oğlunun adına da Şenol Güneş koydu.

STADA GİTMEYİ İPLE ÇEKİYOR

Bozyer, bu yaşına kadar sadece Ankara, Zonguldak, Bursa, gibi illere gidebildi. Trabzon'a hiç gidemeyen Bozyer, Muğla'da Trabzonlu bir iş insanının daveti ile bordo mavili takımın iç saha maçına gideceği günü iple çekiyor. Babasının köy bekçisi olduğunu kendisinin ve kardeşlerinin yevmiyeli işlerde çalıştıklarını belirten Bozyer, 1977'nin Temmuz ayında Zonguldak Devrek'e askere gittiğini söyleyerek, "Oranın ileri gelenlerinden bir kişi karakola televizyon hediye etti. Ben askere giderken köyümüzde elektrik yoktu. O zamanlar radyo dinliyordum ama takım tutmuyordum.

Askerde televizyonda izledikten sonra Trabzonsporlu oldum. O günden bugüne, ölünceye kadar Trabzonsporluyum" dedi. Bozyer, Muğla'daki Trabzonlu bir iş insanın kendisine Trabzonspor forması hediye ettiğini ve maça götürmeye söz verdiğini anlattı. Uçaktan korktuğunu belirten Bozyer, "O da beni arabayla götüreceğini söyledi. Hiç Trabzon'a gitmedim. Trabzonspor maçı izlemeden bu dünyadan gitmeyeceğim" diye konuştu.

BENİM EN KIYMETLİLERİM

Evinin duvarında en kıymetlilerinin fotoğraflarının yer aldığına vurgu yapan Bozyer, "Duvarda annemin, babamın, hanımın, kayınpederimin, kızlarımın, torunlarımın ve oğlumun fotoğrafları var. Bir de Trabzonspor forması asılı. En kıymetlim bunlar" dedi.

HAMİ, OGÜN, GÖKDENİZ...

BOZYER, Şenol Güneş'in kalede panter gibi olduğunu savunarak, şöyle devam etti: "Oğlum olursa adını Şenol koyacağım. Başka oğullarım olursa Hami, Ogün, İskender ve Gökdeniz koyacağım' dedim. İlk üç çocuğum kız oldu. Dördüncü çocuğum erkek oldu, adını Şenol Güneş koydum."

OSMAN AKÇA