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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Muğla'da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adasına doğru gitmek için yola çıkan lastik botta bulunan 21 yaşında olduğu bilinen Suriyeli göçmen Mohamad Omar Khattab, lastik bottan düşmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA

16.09.2022, 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 09:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.

Muğla’da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Bodrum'dan bota binen toplam 12 göçmen Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı.

Muğla’da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü.

Muğla’da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla’da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı.

Muğla’da feci kaza: Botun pervanesine takılarak yaşamını yitirdi!

Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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