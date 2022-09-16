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Haberler Muğla Muğla'da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

Muğla'da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

Muğla'ya bağlı Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kaza S.Ş. idarsindeki aracın, iddiaya göre ışık ihlali yaparak hastaneye gitmekte olan Ali Abay (60) yönetimindeki minibüse çarpmasıyla gerçekleşti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çarpışmanın şiddetiyle araca sıkışan kazazadeleri güçlükle çıkarttıkan sonra hastaneye sevk etti. Yaralılardan T.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sürücü Ali Abay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İHA

16.09.2022, 15:39

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada içerisinde hastaneye giden ailenin bulunduğu minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Muğla’da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

Kaza, sabah saatlerinde Zeytinalanı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi.

Muğla’da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan S.Ş. (38) yönetimindeki 16 AFU 588 plakalı araç, iddiaya göre ışık ihlali yapan Ortaca'dan Muğla'ya hastaneye gittikleri öğrenilen Ali Abay (60) yönetimindeki 48 RG 159 plakalı minibüse çarptı.

Muğla’da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Muğla’da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Ali Abay hayatını kaybetti.

Muğla’da korkunç kaza! Şifa arama yolunda canından oldu!

Hastaneye götürülen yaralılardan T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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