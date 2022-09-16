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Muğla'da kuaför gökyüzünde saç kesti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kuaför, birlikte deniz paraşütü ile uçtuğu müşterisinin saçlarını havada kesti. Havada heyecanlı dakikalar yaşadığını dile getiren Eda Güngör ise, "Saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum, çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

İHA

16.09.2022, 17:38

Muğla’da kuaför gökyüzünde saç kesti

Fethiye'de kadın kuaförlüğü yapan Nasuh Orhan (27) ve müşterisi Eda Güngör (21), deniz paraşütü ile Çalış Plajı'nda uçuş yaptı. Gökyüzünde müşterinin saçlarını kesen Göngör'ün performansı aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Göngör, gazetecilere deniz paraşütünde saç kesimi yapma fikrini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görüntüleri sosyal medya sayfalarında paylaştığını belirten Orhan, "Farklı ve heyecanlı anlar yaşadık. Çok güzel yorumlar aldık. Beğenilmesi de bizi mutlu etti" dedi.

Eda Güngör ise daha önce hiç deniz paraşütüyle uçmadığını, ilk başta tedirgin olduğunu belirtti. Havada heyecanlı dakikalar yaşadığını dile getiren Güngör, "Saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum, çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

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