Muğla’da panik anları! Evlerin arasında alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Karabağ mahallesinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki ikametlerin önüne park edilen kapalı kasa kamyonet aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı fark edenler itfaiyeden yardım istedi.

Vatandaşlar, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Evlerin arasında alev alev yanan araca Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Sağlık ekibi de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye tarafından çevreye sıçramadan söndürülen aracın tamamen yanarak metal yığını haline döndü.

Mahalle sakinleri araç sahibinin elektrik işleri yapmak için geldiğini ve evin içerisinde çalıştığı sırada yangının çıktığını söyledi.

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