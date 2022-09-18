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Haberler Muğla Bodrum sahillerinde yoğunluk! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Bodrum sahillerinde yoğunluk! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Muğla’nın gözde turizm ilçesi Bodrum'da yerli ve yabancı pek çok turist deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. İlçede sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

İHA

18.09.2022, 14:19

Bodrum sahillerinde yoğunluk! Denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Bodrum'da gün içerisinde etkili olan sıcak hava, yaz ortasını andırıyor. Sahillerde turist yoğunluğunun devam ettiği Bodrum'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinliyor.

Bodrum'un Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent, Bitez, Gümbet, Turgutreis sahillerinde yoğunluklar yaşandı. Kimi turistler de tekne turlarına çıkarak Bodrum'un birbirinden güzel koylarının tadını çıkarıyor.

Bodrum'da hava sıcaklığı birkaç gün daha 30 derecenin üzerinde seyredecek.

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