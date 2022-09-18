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Haberler Muğla Down sendromlu Hülya’nın gelin olma hayali gerçekleşti

Down sendromlu Hülya’nın gelin olma hayali gerçekleşti

18.9.2022

Down sendromlu Hülya’nın gelin olma hayali gerçekleşti

MUĞLA Ortaca'da down sendromlu 22 yaşındaki Hülya Er'in gelin olma isteğini kırmayan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracını düğün arabası olarak hazırlatarak, Hülya'nın isteğini yerine getirdi. Temsili düğünde Başkan Uzundemir ile dans eden Hülya, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Eline kına yakılan, gelinlik giyen down sendromlu Hülya, düğün arabasına bindirilerek evine götürüldü, kuşak bağlama töreni yapıldı. Gelin alma töreninde evin önünde davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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